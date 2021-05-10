В Башкирии автомобиль протаранил дерево, врезался в жилой дом и перевернулся

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Свидетелями неожиданной картины сегодня утром стали прохожие на улице Гагарина в Салавате. Прямо под окнами жилого дома лежала перевернутая иномарка «Черри Тигго». Как позже рассказали очевидцы, авария произошла рано утром: автомобиль потерял управление, после чего на полном ходу протаранил дерево, после чего врезался в стену дома и перевернулся. Дерево сломалось, а водитель и двое его пассажиров выжили, но получили множественные ушибы и переломы. Их на скорой увезли в больницу. Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Фото: соцсети

Напомним, еще одно крупное ДТП произошло сегодня ночью в Белебее. Там на перекрестке столкнулись «Тойота Авенсис» и «Лада Гранта». Пострадали абсолютно все, кто находился в машинах - пять человек с различными травмами увезли на скорой в больницу.