В Башкирии праздник закончился серьезной аварией: в больницу увезли пять человек

Фото: региональная Госавтоинспекция

Серьезной аварией завершилось празднование Дня Победы в Белебее. Там поздней ночью на улице Войкова на перекрестке столкнулись "Тойота Авенсис" и "Лада Гранта". По версии ГИБДД, 44-летний водитель иномарки проигнорировал предупреждающий сигнал светофора и рванул вперед, где и врезался во встречный автомобиль. В итоге водителя и его 34-летнюю пассажирку с травмами увезли в больницу. Пострадали и все, кто находился в салоне отечественной легковушки: 22 водитель и двое его пассажиров 18 и 19 лет также были госпитализированы с ушибами и переломами. Сейчас дорожные полицейские устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 18 человек получили травмы, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.