Жительница Башкирии хотела расправиться с бывшим, воткнув ему ножницы в спину

Впрочем женщине удалось отделаться условным сроком Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На днях в Белорецком межрайонном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которую обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью своему бывшему любовнику. Как выяснилось во время судебного заседания, парочка встретилась, чтобы вместе распить алкоголь, но посиделки быстро переросли в выяснение отношений и ссору. В какой-то момент собутыльник прилег отдохнуть, а его подруга схватила ножницы и нанесла два удара в спину. Истекающего кровью мужчину успели привезти в больницу и прооперировать. Несколько недель врачи боролись за его жизнь, после чего пострадавший пошел на поправку.

А вот агрессивной экс-любовнице следователи предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, а вскоре дело было передано в суд.

- Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - уточнили в пресс-службе межрайонного суда.