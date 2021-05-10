Статистика по коронавирусу в Башкирии на 10 мая 2021: 89 новых заболевших, двое скончались

Всплеска заболеваемости в республике не наблюдается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В оперштабе предоставили новую статистику по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, на 10 мая 2021 года в республике зарегистрировано 89 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных выросло до 36316 человек. Большинство из них находятся на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой заболевания. Увеличивается и число выздоровевших: за последние 24 часа вылечились 94 человека, всего с начала эпидемии - 33884 жителей республики. Еще двое человек скончались от осложнений вируса, общее число жертв ковида достигло 474.

Напомним, что по данным регионального Минздрава, уже 5 процентов населения Башкирии прошло вакцинацию от коронавируса. Привились обоими компонентами уже 199,5 тысяч жителей республики. Всего в Башкирию доставлено уже 367 тысяч доз антиковидной вакцины.