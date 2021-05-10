Уфимца напугала змея, свившая гнездо в умывальнике

Фото: УГЗ по г. Уфе

Неожиданный сюрприз обнаружил уфимец у себя в частном доме. Мужчина решил помыть руки, но каково же было его удивление, когда в умывальнике он обнаружил свернувшуюся в глубок змею. Поскольку пресмыкающееся явно не собиралось покидать свое убежище, уфимец решил вызвать на помощь спасателей. Сам связываться со змеей он побоялся из-за ее ярко-зеленого окраса, который часто присущ ядовитым особям.

К счастью, никто, включая змею, не пострадал. Как рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе, к моменту приезда спасателей пресмыкающееся все таки уползло за умывальник, но его выловили, отвезли в лес и там отпустили на свободу.

Напомним, что в Башкирии весной и летом действительно можно встретить две разновидности ядовитых змей - гадюку и медянку. Их укусы особенно могут опасны для детей, пожилых и аллергиков, поэтому при обнаружении змеи лучше держаться от нее подальше, а если змея все же укусила - обратиться за медицинской помощью.