В Башкирии 1163 женщины, забеременев впервые, решили сделать аборт

Число абортов в республике сокращается с каждым годом Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в Министерстве труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии опубликовали статистику по абортам, сделанным жительницами республики за последние годы. Из документа следует, что число прерываний беременности уменьшается с каждым годом, но цифры по-прежнему остаются печально высокими.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, только в 2019 году в регионе было проведено 14865 абортов, что на 298 случаев (или 2 процента) меньше по сравнению с 2018. При этом аналитики отмечают, что на каждую тысячу женщин фертильного возраста приходится 16 прерываний беременности. При этом 1163 жительницы республики забеременели впервые, но решили избавиться от ребенка. Это составляет 7,8 процентов от общего числа абортов: таким образом выходит, что каждый восьмой аборт в Башкирии делает женщина, которая столкнулась с беременностью впервые.