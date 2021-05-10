В последний выходной в Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

При сильных порывах ветра следует держаться подальше от деревьев и рекламных щитов

В последний выходной день в Башкирии ожидается солнечная, жаркая и очень ветреная погода. Накануне в МЧС республики выпустили штормовое предупреждение о шквалистом восточном ветре, чти порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. В экстренном ведомстве подчеркнули, что при усилении ветра необходимо подальше держаться от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, а также приглядывать за детьми. В остальном погода в республике будет радовать: весь день будет светить яркое солнце, а воздух днем прогреется до +27 градусов.

Такая же прекрасная погода сохранится и в ближайшие дни: не ожидается ни осадков, ни даже пасмурного неба. Ночью будет тепло: +7; +12 градусов, а днем вполне по-летнему жарко: до +25. А вот ветер слегка утихнет, но все равно останется умеренным.