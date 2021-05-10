В Уфе семья с детьми едва не погибла, отправившись кататься на лодке

Спасатели предупреждают, что кататься на лодке с детьми может быть очень опасно Фото: Евгения ГУСЕВА

Едва не окончилось трагедией празднование 9 мая для уфимской семьи. Вместо парадов и салюта уфимцы выбрали активный вид отдыха и отправились кататься на лодке в районе Северного автовокзала, прихватив с собой маленьких детей. Вот только в какой-то момент лодка потеряла управление и перевернулась, а в ледяной воде оказались 7 человек: трое мужчин, женщина и трое малышей. К счастью, на берегу сидели отдыхающие, которые увидели, что произошло, и вызвали на место происшествия спасателей.

- Уфимские спасатели вытащили пострадавших на берег и передали медикам. Нескольких человек подобрали очевидцы, проплывавшие мимо на лодке, - рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе.

К счастью, никто серьезно не пострадал, в основном, отделавшись испугом. После осмотра медиками дети вместе родителями отправились по домам, а еще одному участнику водной прогулки потребовалась госпитализация. Из-за чего именно перевернулась лодка, сейчас выясняется.