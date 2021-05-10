Жителя Башкирии через суд заставили признать свое отцовство

Генетическая экспертиза установила, что мужчина является биологическим отцом мальчика Фото: Алиса ТИТКО

Жителя Благовещенска через суд заставили признать свое отцовство и платить алименты. В суд на нерадивого отца подала местная жительница: она заявила, что познакомилась с ним еще в 2017 году, а в июле 2019 они уже стали жить вместе, как настоящая семья, вот только свадьбу решили сыграть попозже. А вскоре женщина узнала о своей беременности, но тот, узнав радостную новость, поспешил сбежать, не желая нести ответственность. В июле 2020 года на свет появился очаровательный малыш, но когда пришло время получать свидетельство о рождении, его отец заявил, что не желает давать отпрыску свою фамилию. Разозленной экс-возлюбленной ничего не оставалось, как обратиться в суд.

В итоге суд назначил ДНК-экспертизу, которая на 99,9 процентов установила, что мужчина является биологическим отцом ребенка.

- Отцовство ответчика установлено. В свидетельство о рождении ребенка внесены изменения, отцом указан ответчик. Также с ответчика взысканы алименты и судебные расходы, - пояснили в пресс-службе Благовещенского районного суда.