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Происшествия9 мая 2021 19:47

Жительница Башкирии в День 8 марта напала на полицейского в сауне

Недавно суд вынес женщине приговор за дерзкое избиение представителя власти
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в Бирске суд вынес приговор 29-летней местной жительнице – женщину признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Конфликтная ситуация произошла еще 8 марта этого года, но точку в деле поставили лишь недавно.

Как было установлено в суде, в международный женский день 8 марта женщина повздорила с сотрудником полиции, который приехал в сауну на вызов. Он находился при исполнении и в форме. Женщина встретилась с ним в коридоре и в порыве ярости ударила стража порядка ногой в живот.

Как пояснили в пресс-службе Бирского межрайонного суда, на заседании женщина признала свою вину. Телесных повреждений сотруднику полиции она не нанесла, но факт применения насилия все-таки имел место быть. Суд признал бирянку виновной и назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

Криминал