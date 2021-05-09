Житель Башкирии погиб при пожаре в собственной квартире

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 9 мая, в одной из многоэтажек по улице Нагуманова в Стерлитамаке произошел пожар. Как сообщает госкомитет Башкирии по ЧС, в ходе тушения в одной из квартир было обнаружено тело 34-летнего мужчины. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.

Всего по данным госкомитета Башкирии по ЧС, с начала года в республике произошло 4000 пожаров, в которых погибли 111 и получили различные травмы, в том числе сильные ожоги, 97 человек.

В МЧС по Башкирии уточнили, что предварительная причина пожара, унесшего жизнь хозяина квартиры, неосторожное обращение с огнем при курении.

Совсем недавно в Башкирии начали время от времени появляться еще и очаги природных пожаров. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим: жителям запрещено разводить открытый огонь, в том числе, на приусадебных участках.