В Уфе приостановили поиски пропавшего две недели назад уфимца, ушедшего на рыбалку

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Поиски пропавшего еще 26 апреля 34-летнего уфимца Павла Фионина временно прекращены. Об этом в беседе с «КП-Уфа» сообщил сосед мужчины Аскар. По его словам, недавно спасатели наткнулись на берегу реки Дема на вещи пропавшего. После этого два дня подряд сотрудники МЧС прочесывали реку на лодках, но других следов рыбака отыскать им не удалось.

- Плавали два дня, под каждую корягу можно сказать заглядывали, но результата это не дало. До Белой даже доплыли. Мне сказали, что нырять водолазам надо, но пока такой возможности нет – вода мутная и течение сильное. Поэтому временно приостановили поиски, - рассказал знакомый и сосед Павла.

Напомним, Павел Фионин пропал 26 апреля – в тот день мужчина отправился на рыбалку на реку Дема. Всех, кто мог видеть мужчину, просят связаться с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8(800)700-54-52, или сообщить в полицию. Чтобы помочь в поисках пропавшего мужчины вы можете связаться с его соседом Аскаром по телефону 8(987)039-35-55.

Приметы Павла Фионина: рост около 160 см, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения. Особые приметы: отсутствуют некоторые передние зубы.

В день пропажи мужчина был одет в зимний камуфляжный костюм (расцветка лес), обувь такой же расцветки. При себе имел мобильный телефон «Самсунг» и рыболовные снасти.