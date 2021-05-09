Фото: телеканал «Вся Уфа»

Сегодня, 9 мая, в День Великой Победы в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» состоялся праздничный телемарафон «ТВОЯ УФА — ТВОИ ГЕРОИ!».

С 9 утра и весь день телезрителей ожидали поздравления ветеранов, выступления творческих коллективов, песни военных лет, стихотворения, прямые включения с праздничных площадок нашего города.

Каждый час в прямом эфире столичного телевидения появлялась новая пара ведущих, принимались звонки от телезрителей, звучали пожелания и поздравления, рассказывались истории о героях, дарились подарки.

В рамках праздничного телемарафона «ТВОЯ УФА — ТВОИ ГЕРОИ!» был установлен спортивный рекорд, посвящённый 76-й

годовщине со Дня Победы! А на территории столичного телеканала разместилась праздничная военная техника!

Телеканал «Вся Уфа» поздравляет дорогих ветеранов и всех жителей нашей страны с великим праздником! Никто не забыт, ничто не забыто!

С Днем Великой Победы!!!