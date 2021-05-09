В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии опубликовал свежие данные о заболеваемости COVID-19 в республике. По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки ковид подтвердился еще у 91 человека. Таким образом общее количество инфицированных за все время пандемии в Башкирии составило 36227 человек.

По данным оперштаба Башкирии, на 11:00 9 мая 2021 года в республике продолжают болеть коронавирусом 2437 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 и его последствий скончались еще четыре человека. В министерстве здравоохранения Башкирии отмечают, что за сутки с полным выздоровлением выписались 107 человек. Всего с начала пандемии в регионе переболели ковидом 33790 человек.