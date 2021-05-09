Все ветераны Великой Отечественной войны в Башкирии вовремя получили положенные выплаты

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В отделении Пенсионного фонда России по Башкирии заявили, что к сегодняшнему празднику все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получили единовременную выплату. По 10 тысяч рублей ко Дню Победы получили еще в апреле 162 инвалида и 465 участников войны. Об этом накануне заявил управляющий отделением ПФР в республике Фоат Хантимеров.

Как сообщили в ПФР по Башкирии, выплаты ветераны получили без каких-либо дополнительных заявлений.

В отделении ПФР в республике также рассказали, сколько жителей Башкирии получают «двойную» пенсию как инвалиды и участники Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда и вдовы военнослужащих, погибших на фронтах. Всего ежемесячные выплаты получают 981 человек – все они подпадают под указанные категории. Средний размер их пенсии составляет 38,2 тысячи рублей.