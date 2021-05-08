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Происшествия8 мая 2021 15:52

В Башкирии произошел пожар на мебельной фабрике

Пострадавших в пожаре на заводе «Мебельные металлоконструкции» нет
Источник:kp.ru
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили, что сегодня, 8 мая, в Нефтекамске произошел пожар на мебельном заводе «Мебельные металлоконструкции». Возгорание началось, по предоставленным данным, в 12:50.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что произошло возгорание лакокрасочных материалов внутри одноэтажного шлакоблочного здания. Пожар удалось локализовать в 13:19, огонь распространился на 150 кв. метров. Открытое горение полностью потушили в 13:35.

В настоящий момент известно, что погибших и пострадавших на месте ЧП нет. Причины произошедшего выясняет дознаватель ведомства.

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