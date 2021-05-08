Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 мая 2021 14:46

«Задушил и бросил труп в колодец»: в суд поступило дело убийцы предпринимательницы из Башкирии

Убийца Любовь Скачковой сейчас сидит в СИЗО
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
соцсети

соцсети

В Стерлитамакском городском суде рассмотрят уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Любови Скачковой, которую долго разыскивали волонтеры и полиция.

В настоящий момент, как передали в пресс-службе суда, установлено, что 27 августа 2020 года обвиняемый задушил женщину в автомобиле, завернул труп в одеяло и обмотал скотчем, а затем увез труп в СНТ «Стерля», где кинул в колодец на участке своего знакомого. Мужчина также снял с тела золотые украшения и забрал телефон убитой – все вышло на 119 858 рублей.

Мужчине 25 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время судом принимается решение в отношении поступившего уголовного дела.

Криминал