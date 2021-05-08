«Больно смотреть»: жители села в Башкирии пожаловались на свалку на кладбище

Фото: Подслушано/Нефтекамск

Жители Николо-Березовки в Туймазинском районе в социальных сетях опубликовали жалобу на состояние местного кладбища. По словам авторов сообщения, прямо на могилах лежит мусор, деревья, старая листва.

– Это кошмар! Везде мусор, свалка, ломаные деревья лежат прям на оградках. Обидно и больно на это все смотреть. Почему администрация кладбища не вывозит мусор, как на кладбище в Кутлинке? Только деньги за место там берут столько, будто золото вместо земли. Возмущению нет предела, – написала местная жительница.

Пользователи в социальных сетях поддержали автора сообщения, отметив, что состояние кладбищ в районе и правда оставляет желать лучшего.

– Все заброшено, годами скопившийся мусор, трава сухая, ветки, смотреть больно на все это. Люди не забывайте своих умерших, позаботьтесь о них, – отметила одна из прокомментировавших.