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Происшествия8 мая 2021 11:44

Житель Башкирии жестоко избил до смерти свою мать скалкой

Мужчина нанес своей жертве не менее 18 ударов
Источник:kp.ru
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В Октябрьском районном суде Уфы рассмотрят уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве собственной матери (ч.1 ст. 105 УК РФ). Информацию об этом передала пресс-служба суда.

По предоставленным данным, на момент совершения преступления, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот день он пришел к своей матери, уже будучи пьяным, а после продолжил выпивать у нее дома.

На этой почве произошла ссора, во время которой фигурант уголовного дела вырвал из рук матери деревянную скалку и ударил ей не менее 18 раз. В результате произошедшего женщина скончалась на месте.

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