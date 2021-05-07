На репетиции военного парада в Уфе загорелся танк

Фото: БашДТП/Тг-канал

Сегодня, 7 мая, в Уфе загорелся танк. Как следует из опубликованных в социальных сетях видеокадров, ЧП произошло во время репетиции военного парада, приуроченного к 9 мая.

Предварительно известно, что технику удалось потушить в короткое время. По неуточненным данным, раненных и погибших из-за возгорания танка не зарегистрировано.

Пользователи социальных сетей к произошедшему отнеслись спокойно и с юмором, отметив, что загоревшемуся танку много лет, поэтому в ЧП нет ничего удивительного.

Как выяснилось, загорелся танк Т-26, который принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники.