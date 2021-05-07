В Башкирии можно вернуть 80% от стоимости путевки в детский лагерь

Фото со страницы главы Башкирии/vk.com

Сегодня, 7 мая, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике с 20 мая стартует программа кэшбэка. Жители республики смогут вернуть 80% от стоимости путевки в детские лагеря. Руководитель региона отметил, что возмещение 50% лежит на федеральном бюджете, из регионального выделят еще 30%.

– Чтобы ею воспользоваться, нужно приобрести путёвку в лагерь на сайте мирпутешествий.рф с помощью платёжной карты «Мир». В течение максимум пяти дней половина стоимости путёвки вернётся на счёт родителей, – проинформировал Хабиров.

Глава также отметил, что в 2021 году планируется открыть все 107 загородных, 1 364 пришкольных и 914 лагерей труда и отдыха, пообещав, что в них будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

– Все лагеря к началу сезона по мере возможности мы приводим в порядок. Ремонтируем, красим. С 26 мая начнем их принимать. С 1 июня по графику и по мере готовности начнем лагеря открывать. Всем хорошего лета, – заключил он.