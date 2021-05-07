Главный ковид-госпиталь в Башкирии занят на 90%

Из 370 мест в зубовском ковид-госпитале свободны только 39

В Башкирии коечный фонд главного-ковид госпиталя в селе Зубово под Уфой занят на 90% – свободны только 39 мест из 370. Об этом на оперативке в правительстве сообщила первый замминистра здравоохранения региона Гульнара Зиннурова.

– На территории республики продолжают работать 11 госпиталей для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, из них два находятся в Уфе: это 18 больница и республиканская клиническая инфекционная больница, в том числе филиал в Зубово, – передала чиновница.

Всего сейчас в республике задействованы 1443 стационарные койки для пациентов с COVID-19 и подозрением на него, госпитализированы 1198 человек. Свободный коечный фонд составляет 17%.