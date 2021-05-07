Власти Башкирии озвучили рекомендуемую стоимость путевки в детский лагерь в 2021 году

Путевка в детский лагерь в Башкирии составит порядка 19 тысяч рублей

Рекомендуемая стоимость путёвки в детский лагерь в 2021 году составляет 18 950 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

В целом в текущем году власти региона рассчитывают охватить всеми формами отдыха порядка 320 тысяч детей. На выездном совещании в Илишевском районе министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, что родителям планируется компенсировать половину стоимости путевок в детские лагеря за счет федерального бюджета.

– В этом году у жителей будут два варианта. Они смогут воспользоваться действующей республиканской программой, по которой им возмещают 70% стоимости путёвки в детские лагеря за счёт регионального бюджета. Либо же получить компенсацию 50% стоимости путёвки по федеральной программе плюс ещё 30% возместит бюджет республики. Таким образом, кэшбэк составит 80%, – пояснил чиновник.

С учетом 80-процентной компенсации из 18,9 тысячи рублей, заявленных на покупку одной путевки на 21 день, родители заплатят всего пять тысяч рублей. По словам министра, детские лагеря республики до 20 мая должны заявиться на федеральную программу кэшбека.