В Башкирии отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди двух категорий граждан

В структуре заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю преобладают лица старше 65 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом среди двух категорий граждан. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 7 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Казак.

– В структуре заболеваемости за последнюю неделю преобладают лица старше 65 лет, – отметила руководитель ведомства. – Лица от 50 до 64 лет – тоже незначительное увеличение.

Казак также представила информацию о структуре заболеваемости по категориям социального статуса и возраста. В Башкирии сложилась следующая статистика:

По социальному статусу: чаще болеют рабочие (36,02% от общего числа), следом идут пенсионеры (19,79%), служащие (10,68%), воспитанники/учащиеся (9,34%), работники муниципальных образований (8,06%), представители силовых структур (0,8%), неопределенная часть граждан (15,3%).

По возрасту: 30-49 лет (35,97%), 50-64 года (29,72%), 65 лет и старше (14,85%), 18-29 лет (10,98%), 7-14 лет (3,94%), 15-17 лет (2,43%), 1-6 лет (1,76%), до года (0,35%).