В Башкирии выявлен британский штамм коронавируса

Научная лаборатория нашла в пробах из Башкирии британский штамм COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Башкирии был выявлен британский штамм коронавируса. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 7 мая сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

– Из республики на нахождение новых мутировавших штаммов мы направляли в научный институт микроб-пробы – всего 48 проб. Выявлен британский вирус у нас на территории республики. Отрабатываются все контакты. Больные не в тяжелом состоянии, часть из них выздоровела. Ситуация находится на контроле, – передала глава ведомства.

Напомним, на том же совещании Казак рассказала, что среди студентов, прибывших в Башкирию из Индии, возник очаг COVID-19.

По состоянию на 7 мая в республике зарегистрировано более 36 случаев коронавируса, 33 571 человек выздоровел, 464 – скончались.