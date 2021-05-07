В трех районах Башкирии прогнозируется высокий класс пожароопасности

В Башкирии по сравнению с прошлым годом выросло число очагов природных пожаров

В МЧС и Минлесхозе Башкирии спрогнозировали высокий, четвертый класс пожароопасности в трех районах республики: Туймазинском, Зилаирском, Хайбуллинском. В остальном лесном фонде сохранятся второй и третий классы.

По состоянию на 7 мая в регионе было зарегистрировано 3817 пожаров (+110 по отношению к тому же показателю прошлого года), из них 749 – это загорания сухой травы (+334). Всего в происшествиях с огнем погибли 111 человек, среди которых шестеро детей.

– За прошедшие сутки зарегистрировано 56 пожаров, из них 24 случая загорания сухой травянистой растительности, – передали в МЧС. – Зарегистрирован 1 очаг природного пожара на площади 1,5 га, потушено 3 очага на площади 39,5 га. Действующих природных пожаров нет.

Всего на территории Башкирии возникло 47 очагов природных пожаров. Это на 42 больше, чем годом ранее.