Радий Хабиров разнес глав районов, где мало желающих вакцинироваться от коронавируса

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 7 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обрушился с резкой критикой на руководителей тех районов республики, где «буксует» вакцинация населения от COVID-19. Он подчеркнул, что темпы и охват вакцинации от ковида – персональная ответственность каждого отдельно взятого главы района. Хабиров даже пригласил некоторых из них к себе на прием в Белый дом.

- Я вынужден использовать такую форму работы с вами. Коллеги, я вам даю неделю, до следующего понедельника. В следующий понедельник, Александр Геннадьевич (Сидякин, руководитель администрации главы – Ред.) выбирайте 10 глав, кто не бьется (за вакцинацию населения – Ред.) и приглашайте ко мне на беседу. Это все не шутки, коллеги. У вас более главной задачи, кроме вакцинирования, нет. Если у вас есть какие-то другие предложения, как инфекцию можно остановить, я с радостью послушаю, - заявил Радий Хабиров.

Глава Башкирии также отметил, что процесс вакцинирования населения – интеллектуальный.

- Вас никто не просит людей через колено ломать, убеждать надо, - заявил Хабиров.