В Уфе обнаружен очаг коронавируса среди студентов из Индии

В Роспотребе заявили, что держат ситуацию на контроле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе обнаружен очаг коронавируса среди студентов Башкирского медицинского университета, прибывших в страну из Индии. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила глава местного Роспотребнадзора Анна Казак.

– Сейчас ситуация на контроле. Все праздники мы работает с этим. Из 20 человек 11 выписаны, девять находятся госпитализированными с легкой и средней формой заболевания. Все противоэпидемические мероприятия проведены в местах проживания и с контактными лицами, – рассказала руководитель ведомства.

Она добавила, что из Башкирии в профильные лаборатории были направлены пробы на выявление новых штаммов коронавируса. Исследования установили, что в республике есть британская версия COVID-19.