Статистика по COVID-19 в Башкирии на 7 мая: число заболевших перевалило за 36 тысяч

За сутки COVID-19 диагностировали 92 жителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии число заболевших коронавирусом с начала пандемии перевалило за отметку в 36 тысяч. По состоянию на 7 мая в республике зарегистрировано 36 042 случая инфицирования. За сутки COVID-19 диагностировали 92 жителям. Об этом сообщил региональный оперштаб.

За все время с учета по выздоровлению в Башкирии был снят 33 571 пациент. Прирост выписанных за прошедшие 24 часа составил 108 человек.

Новых жертв коронавируса не зарегистрировано. Показатель смертности от инфекции остался на вчерашнем уровне – вследствие заболевания умерли 464 жителя.