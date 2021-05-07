Госдума рассмотрит законопроект парламента Башкирии об обязательном чипировании животных

Башкирский парламент считает, что чипирование поможет снизить число бездомных животных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госдума будет рассматривать законопроект об обязательном чипировании домашних животных. Соответствующее предложение внес башкирский парламент.

Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев полагает, что мера «позволит минимизировать распространение заразных болезней среди животных и предупредить увеличение численности бродячих собак и кошек». Он отметил, что хозяева не всегда следят за своими питомцами, а в сельской местности многие выбрасывают их на улицу, увеличивая таким образом количество бродяг. Напомним, отчасти из-за этого произошла трагедия в селе Серменево, где 4-летнего мальчика загрызла стая собак.

Толкачев считает, что чипирование, во-первых, облегчит поиск потерявшихся животных, а во-вторых, с помощью него можно будет привлечь к ответственности хозяев агрессивных собак.

– Если Госдума примет законопроект, это позволит гуманными способами снизить численность бездомных животных и гарантировать людям безопасность, – отметил председатель Курултая.

Он добавил, что власти Башкирии намерены заручиться поддержкой парламентов других регионов в продвижении инициативы по чипированию животных.