На трассе в Башкирии в ДТП погиб 22-летний водитель

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Хайбуллинском районе Башкирии в ДТП погиб молодой водитель. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась ранним утром 6 мая на 80 километре автодороги Сибай-Акъяр. Там столкнулись седан Hafey под управлением 22-летнего парня, и «Газель Некст», за рулем которой сидел 31-летний житель Оренбургской области. После удара легковушка вылетела в левый кювет, а грузовик бросило в противоположную сторону.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. ГИБДД проводит расследование по факту инцидента.