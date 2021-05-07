В Башкирии у матери четырех детей отсудили более 160 тысяч рублей

Матери четырех детей придется заплатить более 160 тысяч рублей за незаконно полученные пособия

В башкирском городе Белорецке у матери четырех детей отсудили более 160 тысяч рублей. Иск о взыскании к женщине подавал Республиканский центр социальной поддержки населения. Поводом для этого послужило незаконное получение ответчицей ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

– В августе 2018 года, после рождения четвертого ребенка, [ответчица] повторно обратилась за оформлением детских пособий, при этом скрыла тот факт, что еще в 2011 году была лишена родительских прав на второго ребенка. Следовательно, детские пособия при рождении третьего и последующих детей до трех лет ответчик получала незаконно, – объяснили в пресс-службе суда.

Незаконно женщина получила 157 тысяч рублей. Добровольно деньги она не вернулся, поэтому центр соцподдержки потребовал от нее возмещение материального ущерба в судебном порядке. Процесс прошел 30 апреля: с ответчицы взыскали 161,8 тысячи рублей – сумма увеличилась из-за того, что в нее вошли расходы на госпошлину.