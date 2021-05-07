Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 мая 2021 9:16

В Башкирии у матери четырех детей отсудили более 160 тысяч рублей

К женщине подал иск центр социальной поддержки
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Матери четырех детей придется заплатить более 160 тысяч рублей за незаконно полученные пособия

Матери четырех детей придется заплатить более 160 тысяч рублей за незаконно полученные пособия

В башкирском городе Белорецке у матери четырех детей отсудили более 160 тысяч рублей. Иск о взыскании к женщине подавал Республиканский центр социальной поддержки населения. Поводом для этого послужило незаконное получение ответчицей ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

– В августе 2018 года, после рождения четвертого ребенка, [ответчица] повторно обратилась за оформлением детских пособий, при этом скрыла тот факт, что еще в 2011 году была лишена родительских прав на второго ребенка. Следовательно, детские пособия при рождении третьего и последующих детей до трех лет ответчик получала незаконно, – объяснили в пресс-службе суда.

Незаконно женщина получила 157 тысяч рублей. Добровольно деньги она не вернулся, поэтому центр соцподдержки потребовал от нее возмещение материального ущерба в судебном порядке. Процесс прошел 30 апреля: с ответчицы взыскали 161,8 тысячи рублей – сумма увеличилась из-за того, что в нее вошли расходы на госпошлину.