Моргенштерна забирают в армию? Что об этом известно

кадр с YouTube.com

В сети на днях появились слухи о том, что эпатажного рэпера из Уфы Моргенштерна могут забрать в армию. Все началось с видео якобы заснятом в военной части, которое опубликовало издание PeopleTalk. На записи видно, что очень похожего на исполнителя молодого человека бреют налысо – при приближении отдельного кадра даже можно заметить татуировки на его теле.

фото: PeopleTalk

После этой публикации музыкант подозрительно пропал из соцсетей.

Вброс про армию не стали категорически отрицать саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу и концертный директор Владимир. Первый подогрел интерес к теме постом в сторис инстаграма, где написал: «То, что происходит с Алишером (настоящее имя Моргенштерна – прим. авт.) сейчас, — недоразумение. Дайте ему хотя бы выйти на связь». Второй и вовсе заявил «Пятому каналу», что рэпер не берет новые заявки на концерты.

Как оказалось на самом деле, история с призывом на службу была своеобразным промо к новому ролику Моргенштерна. Сегодня ночью, 7 мая, на своем ютуб-канале он опубликовал клип с заглавием «я в армии». На видео музыкант рекламирует компьютерную игру, посвященную военной тематике. В клипе он примеряет на себе разные образы, позирует на фоне истребителей и гуляет по импровизированному танковому полю боя. По всей видимости, это единственная армия, в которой окажется исполнитель.