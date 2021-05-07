«На берегу нашли вещи, сам берег обвалился»: в поисках пропавшего рыбака из Уфы появилась зацепка

Тело уфимца до сих пор пока не найдено

Недавно «КП-Уфа» писала о пропавшем уфимце 34-летнем Павле Фионине, который 26 апреля отправился на рыбалку и с тех пор его никто не видел. Сосед пропавшего обратился за помощью в полицию и к поисковикам, а также сам с добровольцами прочесывал маршрут в лесу и на реке, по которому шел рыбак. К сожалению, поисковики наткнулись на вещи и снасти молодого человека – самого Павла нигде не было.

- Нашли на берегу все его вещи, но сам берег обвалился. Несчастный случай… Вызвали спасателей, но водолазы пока нырять не могут – слишком мутная вода, много деревьев в воде. Сейчас на лодках растаскивают коряги, потом уже будут искать само тело, - рассказал в беседе с журналистом сосед пропавшего Павла Фионина. – Помощь добровольцев больше не требуется, помогать уже некому…

«КП-Уфа» следит за поисками пропавшего мужчины.