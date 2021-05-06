В Башкирии во вторую неделю мая ожидается серьезное потепление

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на вторую пятидневку мая. По данным синоптиков, на второй неделе последнего месяца весны станет теплее.

– На территорию республики юго-западными потоками сместится теплая воздушная масса, которая повысит фон температур на 2-4° выше обычного, – передается в сообщении.

Отмечается, что ночью воздух прогреется до +6,+11°, днем до +20,+25°. Что касается осадков, то короткие дожди ожидаются лишь в отдельных районах.

Напомним, что в День Победы в столице республики обойдется без осадков, а температура воздуха днем составит +23, +25°.