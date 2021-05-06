В честь праздника в Уфе 8 мая состоится концерт группы «Любэ»

Фото администрации Уфы

Администрация Уфы проинформировала, что в преддверии Дня Победы в столице Башкирии 8 мая пройдет праздничный концерт с участием группы «Любэ». В мэрии также отметили, что в целях безопасности планируется перекрыть дороги на нескольких участках с 18:00 до 23:00.

Перекрытие планируется на следующих участках:

– по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской;

– по Северному проезду от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– по Южному проезду от проспекта Октября до улицы Новогорной.

На время ограничения изменят маршруты общественного транспорта по указанной схеме.

Схема движения транспорта

Ранее «КП-Уфа» передавала, что 7 и 9 мая будут перекрывать движение транспорта на участке проспекта Октября и прилегающим к нему улицам. Это связано с репетицией и проведением военного парада ко Дню Победы, сообщили в городской администрации.