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Общество6 мая 2021 17:20

Глава Башкирии помянул Ульфата Мустафина и съездил к его матери

Руководитель региона сообщил, что 4 мая Мустафину исполнилось бы 62 года
Источник:kp.ru
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Фото: Радий Хабиров/vk.com

Фото: Радий Хабиров/vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров помянул скончавшегося от последствий коронавируса в октябре 2020 года мэра Уфы Ульфата Мустафина. Руководитель региона отмети, что на днях усопшему исполнилось бы 62 года. Вспоминая своего скоропостижно скончавшегося, руководитель региона выложил фотографию с мамой Мустафина

– С мамой Ульфата Мансуровича. 4 мая ему исполнилось бы 62 года. Прошедший год был годом тяжелых потерь для многих. Берегите себя, – подписал изображение Хабиров.

Напомним, что руководитель республики лично присутствовал на похоронах Ульфата Мустафина, кроме него на погребении также присутствовали близкие люди, коллеги и друзья умершего. На траурном митинге глава Башкирии Радий Хабиров во время произнесения речи не смог сдержать слез.