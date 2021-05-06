«Я вас всех сожгу!»: на долгих майских праздниках уфимец пытался спалить дом с детьми

Подозреваемый пытался скрыться с места преступления - его задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В доме, который на днях поджег уфимец, находились трое детей. Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что в пригороде башкирской столицы, деревне Королево, 32-летний житель пытался спалить дом с родственниками внутри за то, что ему отказались давать денег на выпивку. В происшествии обошлось без погибших, а пироманом сейчас занимаются правоохранители.

Как удалось узнать «РЕН-ТВ», этот инцидент произошел вечером 4 мая. Рассвирепевший без спиртного пьяный подозреваемый начал кричать «Я вас всех сожгу!», облил помещение жилого дома и 56-летнюю женщину бензином, а затем поджег горючее. В этот момент в здании находилось семь человек, среди них было трое детей. Соседи сумели потушить пожар. Три жильца получили легкие ожоги. Виновник пожара пытался скрыться на машине, но далеко ему уехать не удалось – он был задержан полицией.