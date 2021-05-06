«Салават Юлаев» подписал нападающего Сергея Шмелева

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании нападающего Сергея Шмелева. Контракт с 27-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2022 года. Последние четыре года игрок выступал за «Сочи». В прошлом сезоне он набрал 43 (21+22) результативных балла за 60 игр. Статистика за все время в КХЛ: 437 матчей, 204 (82+122) очка.

Спортивный директор «СЮ» Василий Чижов охарактеризовал нападающего как «быстрого, техничного», «с хорошим катанием» и «снайперскими качествами».

– Сергей должен нам помочь в бригадах большинства, в атакующих действиях команды и в построении второго ударного звена. В предыдущих командах показал, что обладает лидерскими качествами – может повести команду за собой, – отметил функционер.

Напомним, 30 апреля «юлаевцев» покинули сразу четыре игрока, трое из них – нападающие.