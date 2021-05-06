В Уфе уже две недели разыскивают без вести пропавшего 24-летнего парня

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе без вести пропал 24-летний Ренат Хафизов. Молодого человека ищут уже две недели. 23 апреля он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисковой организации «ЛизаАлерт». Они полагают, что парень может находиться в любом из районов города.

Приметы: рост – 175 см, среднее телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

В день пропажи был одет в зеленую камуфляжную куртку с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки с красными вставками на подошвах.

Всех, кто знает о местонахождении Рената Хафизова, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт», через этот же номер можно записаться добровольцем на поиски) или 112.