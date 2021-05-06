Глава Башкирии Радий Хабиров вернулся из отпуска

фото: Радий Хабиров //vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров вернулся из своего двухнедельного отпуска, который начался 22 апреля. В свой первый рабочий день руководитель региона посетил железнодорожный вокзал в Уфе, на здании которого была открыта мемориальная доска военному разведчику, Герою Советского Союза Льву Маневичу.

фото: Радий Хабиров //vk.com

– Его судьба великая, судьба трагичная... Погиб Лев Маневич в мае 1945 года, через несколько дней после того, как его освободили из фашистского концлагеря. В концлагере, где он был много лет в заключении, не падал духом, боролся с фашизмом и находил способы передавать на Родину ценную информацию, – рассказал Хабиров в своих соцсетях.

фото: Радий Хабиров //vk.com

По словам главы Башкирии, с Уфой Маневича связывает то, «что именно здесь он состоялся как лидер, руководитель, личность». Он также работал на городском железнодорожном вокзале и встретил в башкирской столице свою любовь, девушку Надежду, которая впоследствии стала его женой.