Синоптики предупредили о «повышенном уровне загрязнения» воздуха в некоторых городах Башкирии

В городах Башкирии ожидается накопление вредных примесей

Синоптики Башгидромета спрогнозировали на 6 и 7 мая «повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха» в промышленных городах Башкирии. К таким населенным пунктам традиционно относят Уфу, Стерлитамак и Салават.

Как пояснили специалисты, накоплению вредных примесей в воздухе будут способствовать метеоусловия. В регионе прогнозируется умеренный ветер западных и южных направлений. Температура грядущей ночью составит +2, +7°, местами возможны заморозки – 0,-2°. Завтра днем, 7 мая, солнце прогреет воздух до +19, +24°. Осадков не ожидается.

Напомним, на оперативном совещании в республиканском правительстве министр экологии Урал Искандаров назвал города Башкирии, которые лидируют в антирейтинге объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.