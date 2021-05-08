Погода на 9 мая 2021 года в Уфе

Дождь и холод не омрачат великий праздник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После жарких первомайских праздников, когда столбики термометров днем показывали летние +23, в республику пришли пасмурная погода и похолодание. Синоптики спешат успокоить: 9 мая 2021 года в Уфе ожидается теплым и солнечным. Днем воздух прогреется до +22, а ночью похолодает совсем незначительно – до +7 градусов. Не стоит опасаться дождей, даже тучи не омрачат небо в великий праздник. Такая же ясная и теплая погода сохраниться в Уфе и 10 мая, да и всю следующую неделю дневная температура воздуха составит +23; +26 градусов, а к выходным и вовсе распогодится до +29, после чего снова вернутся осадки и облачность.

Что касается ветра, то к 9 мая он утихнет – порывы не превысят 5-8 метров в секунду, но все равно нужно быть очень аккуратным разводя огонь в мангале и помнить, что открытый огонь запрещен, поскольку в республике действует противопожарный режим из-за лесных пожаров.