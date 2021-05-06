В Уфе назначили дату «Дня 1000 велосипедистов»

Так парад велосипедистов выглядел в 2018 году - тогда мероприятие собрало около 20 тысяч участников

«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 23 мая. Дату в сообществе «ВелоУфа» объявили организаторы мероприятия. Это будет 10-й по счету ежегодный велопарад в городе. Пробег стартует в 9:00 на площади Ленина – его участники начнут движение на проспекте Октября и прокатятся по главным улицам башкирской столицы. Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.

Напомним, в прошлом году «День 1000 велосипедистов» сначала был перенесен на осень, а затем и вовсе отменен из-за пандемии коронавируса.