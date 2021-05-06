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Здоровье6 мая 2021 11:34

Статистика по COVID-19 в Башкирии на 6 мая: 93 заразились, 105 выздоровели, один скончался

Оперштаб актуализировал данные за последние сутки
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии более двух тысяч человек числятся активными носителями коронавируса

В Башкирии более двух тысяч человек числятся активными носителями коронавируса

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 93 человека. Общее число случаев инфекции вплотную приблизилось к 36 тысячам – 35 950. Об этом 6 мая сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровели за минувшие 24 часа еще 105 пациентов. Всего переболели ковидом 33 463 человека.

Жертвами инфекции с начала пандемии в регионе стали 464 жителя, один из них скончался в течение последних суток.

Прямо сейчас носителями COVID-19 в Башкирии являются 2023 человека.

Коронавирус Covid-19