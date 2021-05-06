Башкирия увеличила экспорт мебели на 41%

В январе-феврале 2021 года объем экспорта мебели из Башкирии составил 1,7 млн долларов США – на 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в правительстве региона, в основном республика продает за рубеж «вращающуюся мебель для сидения с регулировкой высоты» – проще говоря, офисные кресла.

На днях стало известно, что башкирский производитель мебели «Метта» вышел на итальянский рынок, осуществив две поставки офисных кресел европейскому ритейлеру товаров для дома Conforama. Иностранная компания будет продавать республиканскую продукцию в принадлежащих ей 19 магазинах в Италии.