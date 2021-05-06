Сумма начислений за отопление от «БашРТС» по итогам апреля снизилась на 46%

Общая сумма начислений за отопление от «БашРТС» в апреле по сравнению с мартом снизилась на 46%. Об этом ресурсоснабжающая компания сообщила на своем сайте.

Счета за тепло по итогам апреля уменьшились в связи с тем, что отопительный сезон в Башкирии был завершен раньше обычного – в Уфе это случилось 13 апреля. В «БашРТС» отметили, что суммы платежей для домов, оборудованным приборами учета, «выставлены только за тот период времени, в котором происходило фактическое потребление тепла»: для той же Уфы расчетным месяцем будет период с 26 марта по 13 апреля. А вот жителям домов, где нет приборов учета, придется платить в соответствии с утвержденным нормативом, который «рассчитан на 8 календарных месяцев и не подлежит пересчёту по дням предоставления услуги».

В ресурсоснабжающей организации также добавили, что у абонентов из городов Агидель и Нефтекамск «в связи с завершением отопительного сезона после закрытия расчётного периода» часть начислений будет перенесена в майскую квитанцию – ее присылают в начале июня. «В летние месяцы начисления за тепло будут отсутствовать», – заключили в «БашРТС».