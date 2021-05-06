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Происшествия6 мая 2021 8:24

В Башкирии «Ларгус» вылетел в кювет: водитель погиб на месте, пассажиры в больнице

Смертельное ДТП случилось в Мечетлинском районе
Источник:kp.ru
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В Мечетлинском районе Башкирии днем 5 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 15 километре автодороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово, где 33-летний местный житель за рулем «Лады-Ларгус» не справился с управлением, из-за чего машина слетела с трассы и опрокинулась в левый кювет.

Водитель в результате происшествия погиб на месте. Его пассажиры – 37-летняя женщина и 37-летний мужчина – были доставлены в больницу с различными травмами. В ГИБДД начали разбирательство по факту инцидента.

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