В Башкирии «Ларгус» вылетел в кювет: водитель погиб на месте, пассажиры в больнице

В Мечетлинском районе Башкирии днем 5 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 15 километре автодороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово, где 33-летний местный житель за рулем «Лады-Ларгус» не справился с управлением, из-за чего машина слетела с трассы и опрокинулась в левый кювет.

Водитель в результате происшествия погиб на месте. Его пассажиры – 37-летняя женщина и 37-летний мужчина – были доставлены в больницу с различными травмами. В ГИБДД начали разбирательство по факту инцидента.