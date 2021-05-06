В Башкирии адвокат с подельником присвоили себе жилье умершего человека

В Белорецком районе Башкирии адвокат и его подельник присвоили себе комнату умершего человека. На днях местный суд вынес приговор мошенникам.

Суд установил, что в марте 2013 года фигуранты уголовного дела договорились, что один из них станет фиктивным покупателем комнаты у собственника, который скончался два года назад. А второй, имеющий на тот момент статус адвоката, обязался придать незаконной сделке правомерный вид.

Юрист составил ложные документы от 2011 года и обратился в суд от имени сообщника с заявлением о регистрации права собственности по договору купли-продажи. Суду он представил заявления покойного, в котором тот якобы признавал иск и просил рассмотреть дело в его отсутствие.

– Исковые требования были удовлетворены, после чего Валитов обратился в Росреестр и получил документы о регистрации права собственности, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В результате имущественной махинации законный наследник покойного лишился возможности получить комнату. Ему был причинен ущерб в размере 440 тысяч рублей.

Суд приговорил уже бывшего адвоката к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Его сообщник, фиктивный покупатель комнаты, получил меньший условный срок – один год и шесть месяцев.

Напомним, ранее "КП-Уфа" писала, что с помощью поддельного паспорта мошенники едва не лишили дома жителя Башкирии, который сейчас сидит в тюрьме.