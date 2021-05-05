В Башкирии ожидаются заморозки, похолодает до -3

Местами похолодает до -3

Несмотря на то, что майские дни радуют жителей Башкирии теплой погодой днем, в ночь на 6 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Башгидромете.

По прогнозу синоптиков, ночью пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть западный, умеренный. На почве и в воздухе местами ожидаются заморозки – в некоторых районах похолодает до 0, -3 градусов.

Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов. Другие сюрпризы от погоды предварительно не ожидаются – на этой неделе стабильно будет +20, +22 градуса тепла днем и +7, +10 ночью.